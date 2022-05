La province du Luxembourg, terre de brasseries

On commence près de Marche-en-Famenne, la brasserie Atrium, la plus "rock’n’roll" des brasseries. La bière y a un petit goût de Brésil, puisque Paula, la brasseuse, est originaire de là-bas. Cinq bières permanentes et un tas de bières éphémères, des IPA aux stouts.

De côté de l’Ardenne et de la forêt de Saint-Hubert, il y a l’embarras du choix. Petit coup de cœur pour la brasserie d’Oster, dans le petit village du même nom. Dans un petit café de village, vous pourrez déguster des produits locaux et maison, et bien sûr déguster une charmante petite gamme de bières.

Dans le même coin, il y a évidemment la très célèbre brasserie Lupulus, plus grosse structure avec un restaurant et des visites organisées. Mais aussi la brasserie Saint-Monon près de Nassogne, ou plus au sud la brasserie Héritage à Léglise, qui a été lancée avec succès durant le confinement.