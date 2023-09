La Province du Brabant wallon expose son patrimoine artistique

Difficile pour les organisateurs d'établir une scénographie parmi cette diversité. Ils ont donc tracé délibérément trois axes et fait dialoguer des oeuvres autour d'eux, quelque soit le support utilisé et l'époque. La figure humaine, les paysages et les abstractions constituent ainsi le fil conducteur de la visite.

L'exposition " Le temps, comme une fontaine" se tient pendant quelques jours encore, jusqu'au 23 septembre. On peut espérer qu'il ne faudra pas attendre dix années supplémentaires pour qu'elle bénéficie d'un espace muséal permanent.