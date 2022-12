La Province de Luxembourg recherche des familles d’accueil pour les stagiaires en médecine et soins infirmiers

Les régions rurales souffrent toujours d'une pénurie de médecins et de personnel infirmier.

Pour y remédier, la Province de Luxembourg mène diverses actions. Elle lance notamment un appel à ses citoyens en leur proposant de devenir famille d’accueil pour les stagiaires en médecine générale et soins infirmiers.

Les personnes habitant à proximité d’un hôpital ou d’une maison de repos, qui sont prêtes à accueillir des étudiants durant leur stage, sont appelées à se manifester. La durée d’un stage est de 1 semaine à 3 mois selon le cursus. " Faites-nous part de vos disponibilités, aussi réduites soient-elles ", précise la cellule d’accompagnement des professionnels de la santé.

C'est en effet souvent compliqué pour les étudiants qui ont déjà un kot près de leur campus ailleurs en Wallonie ou Bruxelles de se permettre un deuxième logement le temps de leur stage. Ils ne viennent donc pas facilement dans la verte province. Le but, ici, est de leur faciliter l'accueil.

Il y a un peu plus de trois ans, la Province de Luxembourg avait déjà lancé l’action " j’adopte un étudiant (le temps d’un stage en médecine) " en collaboration avec des acteurs de terrain. L’objectif était alors de favoriser la venue d’étudiants en médecine dans les cabinets des généralistes de notre région. Ce dispositif est régulièrement sollicité, et fort de ce succès, il va donc être étendu aux étudiants en soins infirmiers.

" On avait eu une petite centaine de familles qui s'étaient proposées pour accueillir, c'est vraiment un beau succès et donc on fait à nouveau appel à la population luxembourgeoise que l'on sait très accueillante ", ajoute Stéphan De Mul, député provincial en charge de la Santé en province de Luxembourg.

Infos au 063/212 621 ou caps@province.luxembourg.be