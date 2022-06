La province de Luxembourg lance un site internet pour son nouveau "plan fête"

La province de Luxembourg vient de mettre à jour son plan fête, avec le développement d’un outil majeur : un nouveau site internet qui permet à tout un chacun de s’informer quant à l’organisation des événements pour réduire au maximum les risques que cela implique.

Sur cette plateforme en ligne, on retrouve diverses catégories gravitant autour de l’organisation des événements. On y parle de prévention, de sécurité, mais aussi d’aspects légaux. "C’est un site que l’on veut accessible à tous, même les fêtards peuvent s’y rendre pour s’informer. On parle des obligations que doivent remplir les organisateurs, car un événement, cela ne s’organise pas comme cela. Il y a aussi toute une série d’informations concernant l’alcool, les drogues, la santé auditive et sexuelle, mais aussi la mobilité", explique Stephan de Mul, député provincial en charge du social, de la santé et de la mobilité. Le nouveau plan fête s’accroche donc dans une volonté de réduction des risques. Certes, il faut encadrer les événements, mais selon Stéphan de Mul, le but n’est pas d’empêcher de faire la fête. "Clairement pas ! La province de Luxembourg est une terre de fête et nous voulons que cela reste le cas. Simplement, il est primordial, pour nous, que cela se passe en toute sécurité", ajoute-t-il.