La Province de Luxembourg devrait accueillir 7 000 réfugiés ukrainiens dans les prochains mois

Selon le dernier décompte de l'ONU, plus de 2.800.000 réfugiés ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. La Province de Luxembourg devrait accueillir 7000 d'entre eux dans les prochains mois. Dans la commune de Habay, 90 réfugiés ukrainiens sont arrivés vendredi dernier à bord de bus affrétés par la province.

Des réfugiés qui ont déjà pris leurs marques au sein des foyers et qui doivent désormais enregistrer leur présence en Belgique.

La commune de Habay va les aider, comme elle l'a annoncé hier soir au cours d'une réunion.

Une aide pour obtenir la carte A : une attestation offrant une protection temporaire, valable une année durant. Une carte que les Ukrainiens accueillis chez nous doivent impérativement détenir et aller chercher à Bruxelles. Olivier Barthélemy, échevin de la commune d'Habay :

"Nous allons installer un studio photo dans la commune pour leur permettre d'aller faire des photos d'identité gratuitement. Nous allons également leur permettre d'aller à Bruxelles en bus pour ne pas qu'ils aient à payer".

Avec cette carte, les Ukrainiens auront donc accès aux aides sociales, administratives et financières.

Pour le CPAS local, c'est une charge de travail supplémentaire et pas des moindres. Amélie Crémers, directrice générale :

"D'habitude on a une quarantaine de personnes qui sont bénéficiaires et qui touchent le revenu d'intégration. Ici nous avons déjà 46 ménages qui sont arrivés, donc du jour au lendemain, on va doubler nos besoins".

Une question parmi tant d'autres posées ce lundi soir, c'est celle de l'éducation des enfants. Quelques-uns seront déjà intégrés dans les classes de Marbehan ce mardi matin. Vinciane Bechoux, la directrice :

"Pour leur permettre de se remettre dans le bain d'une vie plus ou moins normale, et surtout d'oublier tout ce qu'ils ont vécu, toutes les horreurs. Remettre un peu de joie dans la vie."