La province de Luxembourg compte très peu d’habitats groupés

La province de Luxembourg ne compte que très peu d’habitats groupés sur son territoire. Les habitats groupés, ce sont des logements avec une ou plusieurs parties communes à partager avec d’autres habitants.

A Forrières par exemple, dans la commune de Nassogne, cinq personnes se sont associées pour acheter un terrain de 4 hectares et y construire plusieurs maisons mitoyennes. Avec en commun un poulailler, un jardin, une buanderie et une salle qui accueille certaines réunions et festivités. Le partage peut donc prendre plusieurs formes et présente certains avantages.

"J’avais besoin de me rapprocher de la nature, explique Michelle Zedler, l’une des habitantes. J’avais besoin d’autonomie et d’un endroit rempli de convivialité. C’est le cas ici. C’est intergénérationnel, on peut compter sur les autres habitants. Nous profitons de l’expérience de chacune et chacun. Par exemple, nous possédons tous un potager mais le gérons tous de manière différente. Nous habitons ensemble mais nous avons chacun notre maison, notre espace personnel."

Marc, son voisin qui est là depuis le début du projet, continue : "J’habitais dans le Brabant Wallon et avec mon épouse, nous nous sommes rendu compte que nos enfants ne pourraient pas vivre ici sauf si on leur donnait un coup de main. Donner un coup de main à un enfant, c’est faisable, mais à cinq… J’ai donc pensé à cet habitat partagé qui est plus abordable financièrement parlant."

Si la province de Luxembourg compte peu d’habitats groupés, c’est parce que beaucoup ont encore des réticences. Pour sensibiliser la population et les élus communaux, le salon Habitat Groupé se tiendra dans les bâtiments de l’Henallux à Bastogne le dimanche 20 novembre.