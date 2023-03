La province de Hainaut lutte contre les inondations

La province a investi 350.000 euros de budget. Après 6 mois de travaux, l’ouvrage est opérationnel à l’été 2021. A peine terminé, il a joué son rôle quand l’épisode de pluies exceptionnelles a frappé le Pays. On se souvient alors des images de la ville de Liège sous les eaux.

Depuis la naissance de Naqia, la campagne de reconnaissance des cours d’eau a permis de mettre en place une vingtaine d’ouvrages et presque autant sont en phase d’études.

Les 10 ans de la cellule permettent d’avoir un certain recul car ces ouvrages il faut les entretenir régulièrement et aussi les faire évoluer en permanence pour s’adapter à des épisodes climatiques de plus en plus intenses.