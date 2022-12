La province de Hainaut chasse les fuites d'eau grâce à des compteurs intelligents

Concrètement, ce compteur "intelligent" calcule, nuit et jour, les litres d’eau qui passe devant lui. Si ces flux sont importants également quand il fait nuit, c’est qu’il y a une fuite.

"Quand je me connecte à la plateforme EasyCONSO, elle me dit directement où sont situées les fuites les plus importantes. Sur la plateforme, je peux ainsi constater qu’il y a une grosse fuite: quelques 413L/h depuis plusieurs jours dans une école montoise. L’application me permet aussi de voir que ca semble être une toilette qui fuit (...) Elle calcule aussi le prix total de cette fuite si elle n’était pas rapidement réparée. Dans ce cas-ci, cette fuite de toilettes pourrait coûter plus de 18.000 euros par an à la province."