La protection de la nature, premier champ de bataille de la campagne électorale européenne

Pour le PPE, les citoyens, les agriculteurs, les entreprises, tout le monde a été bousculé par la crise sanitaire, la crise énergétique et aujourd’hui l’inflation, il est normal de chercher un peu d’air, un peu de calme. Il faut appuyer sur le bouton pause des réformes environnementales. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls à le demander. Ces dernières semaines on a vu deux libéraux, Alexander de Croo et Emmanuel Macron monter eux aussi aux barricades pour demander une pause règlementaire.

Le problème c’est que ça donne l’impression que le Green Deal, la transition écologique dans laquelle l’Europe s’est lancée, est une sorte de transition à la carte. Que certains aspects, comme la lutte contre le dérèglement climatique, seraient plus importants que d’autres, comme la protection de l’environnement. Or aujourd’hui les scientifiques nous disent que réchauffement climatique et perte de la biodiversité sont les deux faces d’une même catastrophe. Ce n’est pas de l’idéologie environnementaliste, c’est écrit noir sur blanc dans les rapports scientifiques.