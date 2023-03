La Protection civile cherche des volontaires

Garé en plein centre-ville, le labo mobile est installé dans un semi-remorque. Deux volontaires spécialistes, dont Marie, analysent un produit potentiellement dangereux issu d'une enquête judiciaire. "L'échantillon rentre ici dans le SAS de traitement où là, on va vérifier s'il n'y a rien de dangereux, s'il n'est pas explosif ou nocif pour la santé" explique la volontaire spécialiste. "On passera alors en zone 3 pour procéder à la détection proprement dite, pour avoir les premières mesures de base." Tout cela est manipulé dans une boite hermétique, avec des gants.

Au quotidien, Marie travaille dans un bureau. Elle a choisi en plus de travailler comme volontaire à la Protection civile: "On ne sait pas ce qu'on va nous amener, on doit se préparer un peu à tout. Ça nous permet de toucher à autre chose, à d'autres univers aussi. Moi je viens de l'agronomie, mais ici ça touche encore d'autres domaines, donc c'est enrichissant."

Eric est chimiste de formation. Il occupe aujourd'hui un emploi administratif. Et il a choisi en plus d'être volontaire spécialiste: "Ça n'en fait pas un métier, c'est avant tout une passion et une envie d'aider et de servir. Ce n'est pas pour l'argent qu'on vient ici."

Une sérieuse plus-value

"Ce n'est pas facile d'être rappelé la nuit et de se dire, je vais laisser ma femme et mes enfants, et je vais aller sur une intervention" ajoute Yannick David, capitaine à la Protection civile. "C'est pour nous une sérieuse plus-value d'avoir ces gens qui viennent avec ce bagage."

Notez que certaines missions de la Protection civile concernent également le domaine judiciaire: elle peut rechercher des personnes disparues ou démanteler des laboratoires de drogues.