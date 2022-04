La prostitution se passe de plus en plus dans des logements privés. Le phénomène est en hausse depuis les restrictions liées au Covid. À l’époque, les bars et vitrines ont dû fermer, les travailleuses du sexe se sont alors tournées vers cette forme cachée de la prostitution et ce, de plus en plus jeunes. Dans La Capitale ce matin, la police explique que dans 85% des cas, il pourrait s’agir de victimes de proxénètes.

La prostitution, c’est mieux en vitrine ou caché ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

