La propreté chez l'enfant : quand et comment l’aborder ?

L’apprentissage de la propreté demande de la patience, de la persévérance et une dose de bonne humeur. En général, un enfant devient propre de lui-même entre ses deux et quatre ans. Il n’est pas possible "d’enseigner" à un enfant à être propre. Plus d’explications avec le Dr Barbara, pédiatre référente dans l’émission "La Grande Forme."