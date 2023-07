"La propagande travaille à nous faire croire que nous sommes en guerre contre le mal" selon Anne Morelli

Pour Anne Morelli, spécialiste de la critique historique appliquée aux médias modernes, dans chaque guerre on retrouve ce même processus : "La guerre commence par la propagande, qui s’est professionnalisée depuis la Première Guerre mondiale. Il faut persuader les gens qu’une guerre, pour laquelle ils n’ont aucun intérêt et même qu’ils réprouveraient, est utile et indispensable et que c’est une cause humanitaire".

Toujours selon l’historienne, la guerre en ex-Yougoslavie est une guerre dont la propagande a très bien marché via des bureaux d’informations qui l’ont préparée et qui fabriquaient même des faux témoignages : "Je ne veux pas dire qu’il n’y a pas de viols, ni de violence dans les guerres. Mais il n’y en a aucune où tous les gentils sont d’un côté et tous les méchants de l’autre. La propagande travaille à nous faire croire que nous sommes en guerre contre le mal".