"La Promesse", le film coup de poing des Frères Dardenne à voir sur La Trois

Sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs en 1996, La Promesse est l'œuvre qui débute l'histoire d'amour entre le Festival de Cannes et les Frères Dardenne. Film coup de poing qui pose les bases de leur méthode, il récolte une pluie de récompenses lors de sa sortie. La Promesse est à (re)découvrir le mercredi 1er mars à 20h40 sur La Trois, et en replay pendant 30 jours sur Auvio.

Dans la ville industrielle de Seraing, près de Liège, sur les berges de la Meuse en Belgique. Igor, 15 ans passionné de karting, trempe innocemment dans les combines de son père Roger, qui exploite de la main d'œuvre émigrée. Jusqu'au jour où un travailleur africain fait une chute et fait promettre à Igor de s'occuper de sa famille, avant de mourir. Commence alors pour ce dernier le lent éveil à la conscience morale. Mais pourra-t-il trahir son père ?

En 1987, après de nombreux documentaires, les Frères Dardenne se lancent dans la fiction avec le film Falsch. C'est pourtant avec La Promesse qu'ils se font réellement remarquer, grâce à la sélection du film dans la section Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes en 1996. À partir de ce moment, les cinéastes belges seront présents à Cannes chaque année, et seront d'ailleurs récompensés pour tous leurs films, un record absolu.

La Promesse obtient notamment le Prix du Public et le Bayard du meilleur film et celui du meilleur acteur (Olivier Gourmet) lors du Festival du Film Francophone de Namur, le Joseph Plateau Award de la meilleure actrice (Sophie Leboutte), des meilleurs réalisateurs, du meilleur film belge et du plus grand succès obtenus au Festival International du Film de Flandres en 1997.