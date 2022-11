"La Promesse" de Damon Galgut, une promesse trahie à l'image des espoirs d'un pays

Il est des pays dont on peut difficilement s'abstraire parce que le contexte imprègne jusqu'aux relations interfamiliales, et si les écrivains s'en détournent, on le leur reproche. C'est ce qui est arrivé à Damon Galgut à ses débuts. Comme on a pu reprocher à son compatriote J. M. Coetzee d'écrire des livres qui pouvaient se passer n'importe où, et dont l'apartheid ne faisait pas partie du tableau. Cela fait plus de vingt ans qu'elle a cessé mais ce roman de Galgut y revient par la bande.

Il débute avant la libération de Mandela et des premières élections démocratiques, pour se terminer à notre époque actuelle. Il montre comment la peur a changé de nature et de camp, comment l'espoir s'est mué en arrangements douteux, comment la cupidité et les promesses non tenues ont pourri les relations. Mais sa force est de le transposer sur le plan intime d'une famille de fermiers blancs qui a toujours vécu sans se poser de questions, en s'en remettant à d'autres, et en se laissant séduire par des profiteurs. A l'image du pays, sans doute.