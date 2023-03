"La promesse d’une île", le nouveau roman de Sophie Tal Men : "Ça peut être une bulle de décompression"

Sophie Tal Men était l’invitée du 8/9 pour la sortie de son nouveau roman, La promesse d’une île. Un livre ressourçant qui nous emmène sur une île de Bretagne.

Pour son huitième roman, Sophie Tal Men nous fait rencontrer Alexis, un jeune urgentiste qui a perdu la foi dans son métier, et qui est parachuté sur l’île de Groix pour remplacer le généraliste local.

"Alexis revient d’années de médecine humanitaire complètement cassé, cabossé par tout ce qu’il a vu. Il pense qu’il n’est plus utile, qu’il ne peut plus faire du bien. Mais il accepte la mission de remplacement un peu à contrecœur et il se retrouve sur l’île", raconte-t-elle. "Un nouveau départ va s’offrir à lui. Il va rencontrer ce qu’il ne connaissait pas, c’est la médecine de proximité. La médecine générale, où les patients lui font confiance ; il y a un vrai rapport qui s’installe."

Son histoire, Sophie Tal Men explique la devoir à son père : "mon papa est médecin généraliste de campagne", dit-elle. "Il a 70 ans cette année et il ne veut pas prendre sa retraite, c’est sa vie."

Ses patients lui donnent vraiment sa raison de vivre, voir du monde, être utile.

Elle-même neurologue, Sophie Tal Men n’a aucun mal à concilier ses deux activités de médecin et romancière.

"J’ai une écriture un peu loisir le soir, ça me détend. C’est ma soupape de décompression de retrouver mes personnages, ma famille de papier comme je dis. J’ouvre une fenêtre sur mon monde imaginaire et je suis lancée", explique-t-elle.