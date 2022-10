La promenade, une habitude bénéfique pour le maître comme pour le chien

Pendant la balade, il peut se passer beaucoup de choses contre lesquelles il faut rester prudent. Quand on part promener son chien, on n’est généralement pas seul sur le parcours. Il arrive souvent qu’on croise d’autres passants qui eux-mêmes sont avec un chien. Et si on connaît son propre chien et ses réactions, on ne sait pas forcément à quoi s’attendre lorsqu’il entrera en contact avec un autre qu’on ne connaît pas.

La chose à ne pas faire dans ce cas-là, c’est stresser. Le chien, qui ressent très fort les émotions de son maître, le percevra alors comme un signal de danger et sera à son tour plus facilement susceptible de devenir agressif et de surréagir par peur. On évitera également de donner des coups secs sur la laisse. Le chien qui se voit subitement tracté vers l’arrière sans comprendre pourquoi y verra là encore un signal d’alerte inutile.