La promenade lumineuse « Harry Potter » : une expérience magique un peu trop chère

On ne peut pas rester indifférent face aux efforts mis en place pour transformer et magnifier ce bois glacial. Tout au long du parcours, la musique des films accompagne en permanence le voyageur. Des animateurs parfaitement bilingues invitent les enfants et leurs parents à rejouer certaines scènes de la saga. Les jeux de lumières sont implémentés sur de grandes profondeurs et clairement des moyens majeurs sont déployés pour que la magie opère en permanence tout au long des 1600 mètres. C’est extrêmement bien préparé, pensé et organisé.

Pour autant, le prix des tickets éteint toute magie. Si certaines entrées sont en vente à partir de 29€ dès 13 ans et 19€ pour les plus jeunes à partir de 5 ans, les créneaux les plus intéressants tournent autour de 45€ (55€ les vendredis et samedis) pour les adultes et 30€ ou 40€ pour les enfants. Un fameux budget pour une famille sans encore y avoir ajouté les 3€ de parking (ou 7.5€ par personne pour la navette) et les 4€ de frais de réservation par billet. Malheur si vous voulez craquer pour une bieraubeurre (8€+2€ de gobelet), un cocktail (12€) ou un soft (5€). Difficile de passer une soirée familiale à moins de 200€ pour moins de 2h de plaisir et découvertes.

Si la magie n’a pas de prix, l’inflation n’épargne donc pas le monde d’Harry Potter. Et un coup de baguette magique ne changera rien à cette situation.