La promenade de la Croix des Fiancés : une randonnée à ne pas manquer

Nous sommes à quelques kilomètres de Verviers, sur les hauteurs de notre plat pays, dans les alentours immédiats de la Baraque Michel. La Baraque s’élève à 681 m au-dessus du niveau de la mer, c’est un des points culminants du royaume qui doit son nom à Michel Schmitz, qui y a construit une cabane qui était assez misérable en 1808, mais qui est devenue plus tard, la première auberge fagnarde. C’est maintenant un établissement d’une certaine taille, qui abrite une auberge fagnarde et une boulangerie artisanale. C’est à partir de là que s’étend le parc naturel des Hautes Fagnes avec ses paysages uniques en Europe, fait de tourbières entrecoupés de landes (ces vastes étendues de terre où ne poussent que certaines plantes sauvages) au milieu desquelles serpentent des caillebotis (chemin de bois légèrement surélevés et très entretenus) qu’il faut absolument emprunter pour des raisons évidentes de sécurité. Une grande partie du parc n’est d’ailleurs pas accessible sans guide reconnu. On pourrait encore s’y perdre. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé en 1871 à deux jeunes fiancés qui avaient décidé de traverser la Fagne et qui ont été surpris par une violente tempête de neige. Ils se sont perdus dans l’immensité et sont morts de froid et d’épuisement… à 500 mètres à peine de la Baraque Michel. Une croix indique l’endroit où fut retrouvé le corps sans vie de Marie, la jeune fagnarde. Si vous aimez la nature et les randonnées sans vous épuiser, sur des parcours balisés et sécurisés, la promenade de la Croix des Fiancés est faite pour vous. Au départ de la Baraque Michel, elle forme une boucle de presque 5 km et vous ramène au point de départ, à la Baraque Michel qui est donc une Auberge où vous pourrez vous réchauffer, vous désaltérer et goûter les spécialités locales comme le délicieux civet de marcassin servi avec du chou rouge…