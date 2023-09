La production industrielle au port d'Anvers connait sa plus forte baisse en 40 ans

La production industrielle dans la zone portuaire d'Anvers connait sa plus forte baisse en 40 ans, et le volume de production est retombé au même niveau qu'il y a 20 ans, alerte jeudi l'organisation patronale Voka dans un communiqué.

"Les grandes entreprises industrielles tirent la sonnette d'alarme", indique Voka, qui cite pour exemple la hausse du recours au chômage économique, surtout dans la chimie, et la dernière "restructuration" annoncée, mercredi, chez European Master Bacht à Bornem (16 emplois dont certains contrats à durée déterminée qui ne seront pas renouvelés, NDLR). Selon les données du Voka, le volume de production des 31 plus gros sites industriels de la zone portuaire est tombé à 55 millions de tonnes en 2022. "Il s'agit d'une contraction de 12 millions de tonnes par rapport à l'année record de 2018", avance Luc Luwel patron du Voka Anvers-Waasland. "Cela nous ramène au niveau de l'année 2000", dit-il, inquiet qu'une telle baisse n'ait plus été vue depuis 40 ans.

Du côté de la fédération sectorielle Essenscia, si on reconnait avoir connu des jours meilleurs, on ne veut pas pour autant céder à la panique. "Le taux d'utilisation des capacités de production au début de l'année était à son niveau le plus bas depuis 1981, mais ça ne signifie pas la même chose qu'une baisse ou une chute de la production."