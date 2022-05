La production et la consommation de charbon en Europe sont reparties à la hausse en 2021

Six pays représentent 97% de la consommation totale de lignite en Europe : l’Allemagne (46%), la Pologne (19%), la République tchèque (11%), la Bulgarie (10%), la Roumanie (6%) et la Grèce (5%). La grande majorité du lignite dans l’UE est utilisée pour la production d’électricité : au cours du 21e siècle, plus de 90% du lignite a été utilisé à cette fin.

Les chiffres de la production et de la consommation de lignite sont très similaires, car il est presque toujours consommé dans les pays producteurs. Il y a donc très peu d’échanges de lignite et la dépendance de l’UE vis-à-vis des importations est quasi insignifiante.

Du côté de la production de lignite, l’Europe a récolté près de 275 millions de tonnes en 2021 contre 244 millions de tonnes en 2020, soit une augmentation de 11%.