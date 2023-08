La production électrique belge a émis plus de CO2 au cours du dernier semestre

Cela peut paraître étonnant vu les records de production d’électricité produite sur base d’énergie renouvelable qui ont été battus mais la production belge d’électricité a émis au cours du dernier semestre 13% de CO2 de plus que lors de la même période l’année précédente. En cause, la fermeture des réacteurs nucléaires de Doel 3 et Tihange 2, rapporte De Standaard lundi, citant une étude de l’université de Gand.

Doel 3 a fermé le 23 septembre l’an passé, et Tihange 2 le 1er février. Le parc électrique belge a donc perdu 2 gigawatts somme toute peu émetteurs de CO2. Cela se constate immédiatement dans les émissions moyennes de ce parc, ressort-il des calculs du chercheur Sam Hamels, post-doctorant en économie de l’énergie à l’université de Gand.