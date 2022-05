La production du vin belge, mauvaise l’an dernier, devrait reprendre des couleurs en 2022

Il fait beau depuis plusieurs jours et si la chaleur est critique pour certains secteurs, elle est bénéfique pour d’autres. C’est le cas des viticulteurs. Grâce à la météo l’année 2022 s’annonce excellente pour le vin belge. Un soulagement parce que 2021 a été catastrophique.

Les signes sont encourageants. Un hiver peu rigoureux, un printemps sec… les vignes sont bien fournies et Guillaume passe beaucoup de temps à l’épamprage, la suppression de rameaux pour garantir un meilleur rendement.

"On élimine ceux qui poussent mal comme celui-ci ", explique le viticulteur en montrant un rameau sur sa vigne.

Le résultat est visible, les bourgeons de raisins apparaissent, et ils sont gros. Tout le contraire de l’an passé, avec des gelées tardives et beaucoup de pluie au printemps et en été. Le raisin n’était pas à maturité et les maladies se sont propagées.

Résultats : en 2021, la production a plongé : moins 15% en Flandre, moins 35% en Wallonie, soit une diminution de 27% pour la Belgique. Une 2e mauvaise année aurait été critique.

Mais si les 4 prochaines semaines restent clémentes, le millésime 2022 sera exceptionnel, en quantité et en qualité.