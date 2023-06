La production de mozzarella en hausse en Belgique

Les artisans travaillent avec méthode et respectent les étapes. Le test du filage est essentiel. "Je prends un peu de mozzarella que je trempe dans de l'eau à 90° . Si on arrive sur une belle longueur et que tous les fils sont bien présents, c'est que la pâte est prête et qu'on peut commencer le filage" précise Samuel Felten, fromager chez Buffl'Ardenne.

68.000 tonnes produites en 2022

En Belgique, la production de mozzarella est en progression avec un peu plus de 68.000 tonnes l'an dernier. Le succès s'explique. "On pense aux vacances, au soleil, et on l'associe souvent à la tomate, et la tomate, c'est un produit d'été" confie Patrick Cornelissen. "On peut aussi l'associer au melon, avec un morceau de jambon, avec des fruits rouges, ça fait donc penser au soleil, à la petite boule de 125 grammes de soleil."

Au magasin de la ferme, les clients se suivent.

