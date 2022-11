La production de la Star Academy prend une grande décision après la venue des anciens candidats

La Star Academy a fait son grand retour à la télévision avec une nouvelle promotion. A cette occasion, la production avait décidé d’accueillir chaque dimanche des anciens candidats pour transmettre leurs expériences aux nouveaux candidats.

Le 23 octobre dernier, Jean-Pascal Lacoste, Mario Barravecchia, Carine Haddadou et Patrice Maktav étaient les premiers à se rendre au château pour une journée rencontre entre les anciens et nouveaux académiciens. Mais il semblerait qu’ils seront aussi les derniers !

Lors d’un live sur la chaîne Twitch LaBeamTV, les deux comparses Mario et Jean-Pascal ont révélé que les visites d’anciens candidats seront à présent terminées :

"Il n’y aura plus de visites d’anciens participants à cause de notre passage. Apparemment, on a donné trop d’infos sur l’extérieur."

Mario explique la raison : "J’ai dit à Carla qu’ils étaient numéro 1 du streaming. On leur a dit aussi que l’émission Touche pas à mon poste (TPMP) parlait d’eux et TF1 a bipé TPMP lors du live puisqu’il y a un décalage de 10 minutes entre le live et la réalité."

Selon les deux anciens participants, la production n’avait pas donné de consignes à leur entrée dans le château.

La raison officielle avancée pour justifier l’absence d’invités le dimanche 30 octobre est l’état de fatigue des élèves.

Au micro de David Barbet et Marie Telle, ils ont aussi révélé les petites bêtises faites lors de leur venue fin octobre : "Les candidats ont des caisses avec les vêtements juste devant le lit, on a inversé toutes les caisses. On a changé les placards de tout le monde. C’est des petites conneries mais c’était drôle."

Mario et Jean-Pascal ont par contre démenti le fait que des téléphones aient été transmis aux candidats.