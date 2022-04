La procureure de New York attaque Trump pour "entrave" à son enquête pour fraude fiscale

La procureure générale de l'Etat de New York a attaqué jeudi en justice l'ex président américain Donald Trump pour "entrave" à son enquête au civil menée depuis 2019 sur de possibles fraudes dans les pratiques fiscales du groupe familial Trump Organization.

La procureure Letitia James, élue du parti démocrate, poursuit depuis des années l'ancien chef d'Etat et homme d'affaires républicain et veut l'entendre depuis des mois. Le 17 février, elle est parvenue à ce qu'un juge new-yorkais ordonne au milliardaire, ainsi qu'à ses enfants Donald Jr. et Ivanka de témoigner sous serment.

Des assignations contre lesquelles les Trump ont fait appel.

Mais un tribunal civil de New York leur a aussi réclamé d'ici au 31 mars des documents comptables et fiscaux de la Trump Organization. Ce que les Trump n'ont toujours pas fait en "violation de l'ordonnance du tribunal" le 17 février, ont protesté dans un communiqué les services de la procureure.

Selon un mémorandum déposé jeudi auprès de la cour suprême de New York, Letitia James attaque en conséquence Donald Trump pour qu'il soit jugé responsable d'"entrave pour son refus de se conformer à une ordonnance d'un tribunal".