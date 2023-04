La procréation médicalement assistée va-t-elle devenir la norme à terme ?

Le rapport a été publié aujourd’hui par l’organisation mondiale de la santé. Une personne sur six, dans le monde, est concernée par un problème d’infertilité. La définition d’un problème d’infertilité, c’est très simplement essayer d’avoir un enfant en vain, pendant un an. L’OMS n’est pas en capacité de dire si c’est une évolution à la hausse ou à la baisse. Mais ce chiffre est inquiétant pour les experts : 17.5% de la population concernée par l’infertilité, c’est beaucoup et ce soir : se dirige-t-on vers un mode où toutes les naissances devront être médicalement assistées ?

La question peut sembler grossière, mais c’est une réelle interrogation qui traverse le champ scientifique. Jusque quand l’humanité saura-t-elle être capable de se reproduire de façon naturelle ? Ce qui est intéressant avec ce rapport de l’OMS, qui est un rapport de synthèse qui concerne la période 1990-2021, c’est le côté universel de l’infertilité.

Tout le monde est concerné, quels que soient nos revenus notre position sociale, notre genre ou l’endroit où nous vivons. Le rapport de l’OMS montre que l’endroit du globe où l’infertilité semble être la plus forte, c’est la région ouest du pacifique, qui va de la Nouvelle Zélande au Vietnam. Dans cette région, c’est presque une personne sur 4 qui est concernée, à un moment ou un autre, par ce problème. Et la région qui semble la moins touchée, c’est le Moyen-Orient, tel que défini par l’OMS. C’est une définition large, c’est du Pakistan au Maroc. L’OMS note qu’il n’y a pas de différences significatives entre les régions, c’est un peu partout pareil.



Comment expliquer cette situation ? Comment faire si vous avez un projet d’enfant ? Vous pourrez le découvrir en cliquant ci-dessus sur la vidéo extraite de Déclic, votre Talk Info quotidien, du lundi au vendredi à 17 heures sur La Première et à 19h10 et autour de 22h15 sur La Trois.