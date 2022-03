La procrastination : pourquoi remettre à demain et comment arrêter ?

En télétravail, on a tendance à plus procrastiner car on est beaucoup plus tenté par ce qui nous entoure : faire une pause, regarder la télévision, etc. Ces distractions amènent à beaucoup plus procrastiner car le télétravail se fait dans un environnement qui contient beaucoup d’informations.

Cette période montre qu’en télétravail, le temps consacré au travail est plus long car on s’offre des petits plaisirs durant la journée et on a des horaires flottants. On se retrouve parfois à déborder sur le temps de travail habituel.