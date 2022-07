La prochaine pandémie se cache-t-elle dans les glaciers au Tibet qui libèrent des bactéries vieilles de 10.000 ans ?

Mais ce qui peut inquiéter certains, c’est la présence de microbes et virus vieux de 10.000 ans qui sont encore actifs malgré leur âge et les conditions de froid extrême. "Le microbiome glaciaire constitue également une chronologie inestimable de la vie microbienne sur notre planète", continuent-ils. Dans la région étudiée, plus de 80% des glaciers ont déjà commencé à reculer, comme le précise PhysOrg.

Afin de ne pas perdre des informations importantes qui disparaîtraient dans la fonte des glaces, les chercheurs ont créé le premier catalogue de génomes et de gènes dédié aux écosystèmes glaciaires : le "Tibetan Glacier Genome and Gene" (TG2G).

"Nous envisageons que le catalogue constituera la base d’un référentiel mondial complet pour les données sur le microbiome glaciaire."

En échantillonnant la neige, la glace et la poussière de 21 glaciers tibétains entre 2016 et 2020, ils ont pu collecter tout le matériel génétique présent. Plus intéressant encore, ils ont "cultivé" dans un laboratoire certains des microbes trouvés dans le but non seulement d’en savoir plus sur eux, mais aussi pour récupérer une grande proportion de leur génome, découvrant ainsi que 82% des génomes étaient de "nouvelles" espèces (non découvertes jusqu’ici mais datant de plusieurs milliers d’années).