La prochaine collab entre Damso et Selah Sue a fuité sur les réseaux

Ce sont deux artistes belges qui, chacun dans leur domaine, se sont imposés comme des références et des fiertés nationales. Damso d’un côté, avec l’actu qu’on lui connaît et les gros succès du moment, notamment son feat. avec Angèle. Selah Sue de l’autre, avec un retour maîtrisé dans le paysage pop belge mais qui semble de plus en plus s’ouvrir au rap.

En guise d’annonce de son prochain album, la chanteuse a déjà sorti "Hurray", un titre qui existe en deux versions, l’une avec le rappeur canadien TOBI, l’autre avec Benjamin Epps, artiste surproductif soutenu par des nombreux incontournables de l’industrie belge.

Dans tous les cas, ces featuring témoignent d’un rapprochement certain entre Selah Sue et la scène rap Noir-Jaune-Rouge, sentiment confirmé ces derniers jours avec la fuite d’une vidéo !