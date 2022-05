La prochaine bataille du secteur automobile se joue dans l’espace

Pendant qu’on nous parle de la guerre en Ukraine, une autre bataille – heureusement moins sanglante – se livre également dans l’espace. Et cette guerre concerne le secteur automobile.

Nous nous étions habitués à ce que la route soit le seul terrain d’affrontement des marques automobiles. Il faudra garder à l’esprit que cette guerre s’est aussi déplacé dans l’espace. Ce sont mes confrères du magazine français L’EXPRESS qui sont les premiers à avoir dévoilé le pot aux roses : le groupe Volkswagen, via Porsche, envisage de lancer son propre système de satellites pour ses futures voitures autonomes. Le groupe VW a même provisionné 2 milliards d’euros dans ses comptes pour faire aboutir ce projet ambitieux. Quelle drôle d’idée, me direz-vous ? Pas tant que ça. D’abord, parce que le système actuel de positionnement par satellite offre une précision d’environ une dizaine de mètres. Or, cette précision est justement trop imprécise pour des voitures autonomes. Les constructeurs automobiles ont besoin au contraire d’un système GPS plus précis, de l’ordre du centimètre près. Pour y arriver, mes confrères de l’EXPRESS rappellent qu’il faudra plusieurs milliers de satellites en orbite basse, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui…