La prochaine Apple Watch vous indiquera si vous avez de la fièvre

La prochaine version de la montre connectée de la marque à la pomme, l’Apple Watch Series 8, devrait gagner un nouveau capteur, selon le journaliste Mark Gurman.

Selon ses informations, la montre devrait être en mesure de détecter un pic de température corporelle. Ensuite, elle vous encouragera à parler à un médecin ou à utiliser un thermomètre pour confirmer l’information.

Le capteur est actuellement en test dans les locaux d’Apple à Cupertino. Si les tests sont concluants, il s’agirait de la grande nouveauté de la Series 8, qui devrait être dévoilée à la rentrée. Mais ce n’est pas tout, car Apple, qui prépare une version “sport extrême” de sa montre connectée, pourrait une fois de plus agrandir l’écran.

Selon Jeff Pu, de Haitong International Securities, et Ross Young de DSCC (Display Supply Chain Consultants), la Series 8 serait proposée en trois tailles :

1,691 pouce (soit la version 41mm)

1,901 pouce (la version 45mm)

Et 1,99 pouce, soit 0,089 pouce supplémentaire en diagonale

Cela pourrait confirmer l’arrivée d’une Apple Watch avec un boîtier plus carré, grâce à des bords plats et non plus arrondis. Bref, quoi qu’il en soit, il faut s’attendre à quelques changements.