La Pro League va se pencher sur l'arrêt d'Union - Beerschot, pas de décision attendue ce lundi

Le match de la 34e et dernière journée de la phase classique de la D1A de football entre l'Union Saint-Gilloise, en tête du classement, et le Beerschot, déjà condamné à la relégation dans l'antichambre, n'a pu aller à son terme par la faute des supporters anversois. Il n'est donc pas exclu que l'Union gagne le match sur tapis vert. La Pro League examinera le cas lundi, a écrit son président Lorin Parys dimanche soir sur Twitter.



La Pro League examinera le rapport du match delegate et pourrait décider d'infliger une amende au Beerschot. Par contre, pour avoir une décision sur le fond de cette affaire, il faudra sans doute attendre un peu. Ce sont les instances fédérales qui doivent se prononcer sur le sort réservé au résultat du match. Elle cela pourrait prendre du temps. Les instances ont 7 jours pour se positionner et il y a encore la possibilité de faire appel dans les 7 jours qui suivent. On peut espérer donc que cela soit tranché pour le début des Play-offs.

L'arbitre Alexandre Boucaut a arrêté le match quand des supporters visiteurs ont lancé des fumigènes sur la pelouse du stade Marien. Certains fans anversois ont même pénétré sur le terrain pour venir invectiver les fans unionistes. M. Boucaut, estimant visiblement que la sécurité des joueurs n'était plus assurée, a décidé d'arrêter définitivement le match.

"Nous avions une passionnante soirée de football et puis vous voyez cela", a écrit le nouveau président de la Pro League sur Twitter. "C'est totalement inacceptable de voir quelques têtes brûlées gâcher le plaisir de tous. De tels actes n'ont pas leur place dans nos stades. J'ai téléphoné aux deux clubs et nous allons examiner le dossier lundi", a ponctué Lorin Parys.