La Pro League supprime les matches du dimanche à 21h00

La Pro League, l'instance du football professionnel belge, a décidé de supprimer les matches du dimanche à 21h00 en Jupiler Pro League à partir de la 24e journée, prévue le 3 février. Les matches débuteront à 19h15 ou 19h30, a communiqué la Pro League jeudi.

Un changement qui fait suite aux nombreuses protestations des supporters sur cet horaire tardif.

"Nous avons dialogué avec nos supporters au cours des derniers mois. Nous nous sommes réunis avec, entre autres, la fédération de supporters Belgian Supporters, les SLO, divers représentants de supporters, le Manager du calendrier, nos clubs et Eleven Sports", a précisé Lorin Parys, CEO de la Pro League.

"Ensemble, nous avons convenu que cela serait mieux pour le plaisir des fans au stade et à la maison d'avancer le slot du dimanche soir. J'estime qu'il est important que nous continuions à écouter nos fans, c'est pour cette raison que nous avons également décidé d'organiser un dialogue permanent avec nos supporters."

Une décision qui ravit Belgian Supporters, la fédération des supporters des clubs. "Il est important pour nous, en tant que fédération de supporters, de pouvoir dialoguer avec la Pro League, sur les sujets qui concernent le football en général et les supporters en particulier", a souligné Eddy Janssis, président de Belgian Supporters.

"Le slot du dimanche soir est devenu un thème de plus en plus important pour les supporters. Nous sommes satisfaits d'avoir pu aborder ce point et que tant Eleven Sports que la Pro League se soient montrés constructifs. Cela renforce le dialogue entre les fans et toutes les parties du football."