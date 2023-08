La Pro League Saoudienne, nouvel Eldorado du foot érigé en 6 semaines…

L’Arabie saoudite est en train de réussir son pari. Les premiers mots de Neymar en posant ses valises à Al Hilal résumaient bien la situation : "Quand Cristiano Ronaldo a lancé tout ça, on l’a traité de fou. Aujourd’hui ce n’est plus le cas…". La star Portugaise est arrivée en Arabie saoudite en janvier 2023 après la coupe du monde au Qatar. Beaucoup n’y ont vu qu’une manière de rentabiliser sa fin de carrière mais on comprend aujourd’hui qu’il était en réalité la première brique d’une construction bien plus ambitieuse. Une construction qui entre l’arrivée de Ruben Neves le 1er juillet et celle de Neymar le 15 août est devenue en 6 semaines un colosse gigantesque qui inquiète et fascine.

On connaît les intentions saoudiennes. Cette fameuse utilisation d’un phénomène bien connu lui aussi : "le Sport Washing". Comprenez, utilisez l’attraction que constitue le sport pour se donner une image positive, laver plus blanc en quelque sorte.

Les exécutions de masse, la privation de la liberté d’expression, les expulsions forcées, la répression des voix dissidentes, la négation des droits des femmes, tout cela fait malheureusement partie du quotidien de ce pays comme le dénonce Amnesty International dans un rapport dressé en 2022.

Le plan "Vision 2030" lancé par le Prince héritier Mohammed ben Salmane Al Saoud, a pour ambition de donner une image édulcorée de cette réalité saoudienne. Le football en est l’illustration la plus visible.

Résultat des moyens sans précédents ont été mis à disposition de certains clubs pour attirer les meilleurs joueurs de la planète.