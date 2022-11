La Pro League convoque tous les clubs pour une réunion d'urgence suite aux débordements à Charleroi

Loris Parys, le CEO de la Pro Legue, a réagi suite aux événements qui ont conduit à l'arrêt de la rencontre entre Charleroi et Malines. L'homme fort du football pro a convoqué une réunion d'urgence avec l'ensemble des clubs de Pro League dès lundi. "On ne peut plus tolérer qu’un groupe prenne notre football en otage à d’autres fins. Ce groupe doit être exclu. Nous prendrons nos responsabilités et instaurerons rapidement un plan et nous nous entretiendrons avec tous les partenaires." Samedi, il prenait déjà la parole sur son compte Twitter dès la fin du match pour rappeler l'amende de 50.000€ qui menace d'ores et déjà Charleroi.