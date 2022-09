La prison de Haren officiellement inaugurée, les détenues et détenus arriveront en octobre

La prison de Haren, au nord de Bruxelles, a été officiellement inaugurée ce vendredi en présence notamment de Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice, Mathieu Michel, Secrétaire d’État de la Régie des bâtiments et d’une centaine d’invités. Le village pénitentiaire pourra accueillir dès octobre 1190 détenues et détenus.

Les 1190 places créées permettront de répartir les détenues et détenus sur plusieurs entités dont une maison d’arrêts pour hommes, une maison de peines pour hommes, un centre fermé pour femmes, un centre ouvert pour femmes, un centre d’observation, et un centre de psychiatrie et médical. Ce complexe pénitentiaire – construit sur un terrain d’environ 15 hectares – est destiné à remplacer, à terme, les prisons vétustes de Saint-Gilles, Forest et Berkendael.