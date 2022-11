La prison de Forest, bientôt un musée ?

Il y a un an, une poignée de citoyen·nes, des avocat·es et universitaires, lancent, avec la Ligue des Droits humains et la section belge de l’Observatoire international des Prisons, le projet de transformer la prison de Forest en musée pédagogique. L’objectif est de disposer du lieu pour qu’il devienne un outil pédagogique et un espace de réflexion sur l’enfermement et le système pénal. Un an plus tard, le projet est sur les rails.

Soutenue par de nombreux centres universitaires et associations, l'asbl 9m² vient d’être constituée. Outre les volets politique, historique et patrimonial, les volets pédagogique et artistique sont en développement. Il faut désormais faire de l’intérêt marqué par le monde politique jusqu’ici un réel engagement.

Pour la Ligue des droits humains, Aline Wavreille et Simon Rosillon ont réalisé le podcast Prison-musée, dans le cadre de la série De quels droits (on se chauffe).