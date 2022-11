La prison à vie en France pour un ancien commandant rebelle du Libéria.

Et la guerre au Libéria a été un des conflits les plus atroces du continent africain. De 1989 à 1997, la guerre civile a opposé les rebelles menés par Charles Taylor et le régime autoritaire du Liberia. On parle de massacres, mutilations, viols, cannibalisme et enfants soldats.

Kunti Kamara était un commandant rebelle. Plusieurs victimes ont réussi à monter un dossier comprenant des viols à répétition commis par ses hommes et un supplice contre un instituteur dont l’accusé aurait mangé le cœur. Les témoignages dans ce procès ont été très durs, quasiment impossibles à rendre en détail tellement les actes de barbaries sont interpellant.

La justice française a tranché. Kunti Kamara, 47 ans, terminera sa vie en prison. Même si lui prétendait qu’il n’était qu’un simple soldat. Beaucoup d’autres auteurs d’atrocités au Libéria sont encore en liberté. Certains occupent même encore de hautes fonctions. Et les victimes multiplient les tentatives devant la justice internationale. En 2021, une condamnation à 20 ans de prison a été imposée en Suisse envers un autre ancien dirigeant rebelle libérien.