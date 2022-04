Et si nous parlions de la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk, le génie des affaires et accessoirement l’homme le plus riche du monde selon le dernier classement du magazine américain Forbes.

Le 4 avril dernier qu’on a appris qu’Elon Musk avait acheté 9.2% du capital du fameux réseau social Twitter pour la somme de 2.6 milliards d’euros. Quand on pèse comme Elon Musk plus de 200 milliards de dollars, c’est une paille. En fait, avec juste 9.2% du capital, il est d’office le plus gros actionnaire de Twitter.

A ceux et celles qui pourraient penser que c’est une lubie de milliardaire, Elon Musk a immédiatement prouvé le contraire en demandant et en obtenant un siège au conseil d’administration de Twitter. Autrement dit, Musk n’est pas là pour faire de la figuration. D’ailleurs, les investisseurs boursiers ne s’y sont pas trompés, comme ils pensent que tout ce que touche Elon Musk se transforme en or, sa simple venue dans le capital de Twitter a fait bondir le cours de l’action de 30%. C’est à moitié étonnant comme information. D’abord, parce qu’Elon Musk a l’habitude de faire grimper ou dégringoler les actions et les cryptomonnaies dont il parle en bien ou en mal selon son humeur.

Avec ses 80 millions de personnes qui le suivent sur Twitter, il fait partie des 10 personnes les plus influentes de Twitter – mais la question que se posent les observateurs, c’est pourquoi acheter Twitter, pour en faire quoi ?