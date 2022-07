La prise d'un antibiotique après un rapport sexuel réduit fortement le risque de MST

"Cela pourrait amener à changer les directives" cliniques, a estimé Steven Deeks, spécialiste du sida à l'université de Californie-San Francisco (UCSF) et qui n'a pas participé à l'étude.

La prise de doxycycline a permis de réduire de plus de 60% les taux d'infection de type gonorrhée et chlamydia parmi des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, et a aussi semblé hautement efficace contre la syphilis. Mais il n'y a pas eu assez de cas pour que ces derniers résultats soient significatifs d'un point de vue statistique.

Le médicament était tellement efficace que les chercheurs ont arrêté les essais cliniques plus tôt que prévu.

La publication de cette étude intervient alors que les taux d'infection de ces maladies sont en augmentation, surtout auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, chez qui l'usage de préservatifs a décliné depuis la généralisation de la PrEP (prophylaxie pré-exposition), un traitement préventif efficace contre l'infection au virus du sida, le VIH.

Un précédent essai clinique mené par des chercheurs français avait démontré l'efficacité de la doxycycline comme prophylaxie post-exposition (PEP) contre la syphilis et la chlamydia, mais pas contre la gonorrhée.