La priorité, les blessés, le mercato, les fans : Brian Riemer fait le point avant Anderlecht - Union

Et de faire le point sur l'infirmerie. "Hannes Delcroix est blessé, il ne sera pas disponible plusieurs semaines. Pour Zeno Debast, les choses progressent bien. Il suivra son premier entrainement complet samedi. Il faudra faire preuve de prudence si la situation le nécessite. On a plusieurs jeunes qui pourraient dépanner en défense centrale. Si il ne joue pas, on devra regarder tous les joueurs du noyau. Sebastiano Esposito ? Les cartes sont dans les mains du département médical. Il n’a pas joué depuis longtemps. Si il reste au RSCA, il fera partie des options en attaque. On essaie de le retaper, on verra pour la suite", a narré le Danois.

"Notre cellule de scouting travaille très fort. On verra si des possibilités vont s’offrir à nous durant ce mercato. Un défenseur ? Un attaquant ? La priorité, c'est surtout de structurer l’équipe un maximum. Ce groupe a beaucoup de qualités. On veut que nos joueurs grandissent dans ce club. Il n’y a pas de garantie, il y aura peut-être des départs. Si c’est le cas, ils seront, je pense, compensés", a-t-il conclu.