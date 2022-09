"La priorité : construire une culture climatique !"

Interrogé dans le cadre du Podcast Déclic - Le Tournant, le climatologue François Massonnet (FNRS – UCLouvain) s’inquiète du manque de culture climatique et même scientifique d’un grand nombre de Belges, aujourd’hui. Or, pour lui, il est essentiel de construire cette culture si on veut pouvoir démocratiquement construire des solutions face à l’urgence climatique.

"Pour être honnête je préfère 'perdre' 10 à 15 ans de mon temps et imprégner les gens d’une culture qui après va leur permettre de mieux comprendre pourquoi on les oblige à faire des changements… que de forcer les gens à changer de comportement sur bases d’injonctions auxquelles ils ne comprennent rien !" explique-t-il.

François Massonnet fait d’ailleurs une comparaison avec la crise COVID : "quand on dit aux gens vous devez porter le masque, vous ne pouvez pas sortir de chez vous mais qu’on explique pas pourquoi, c’est la porte ouverte à la désobéissance, à des tensions, des inégalités… Pour moi répondre à un problème de manière non lisible ouvre la porte à d’autres crises qui pourraient être encore pire que les conséquences du réchauffement."

