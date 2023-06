La Princesse Peach au cœur d’un nouveau jeu : mais d’où vient ce personnage ?

Près de 20 ans après la sortie de Super Princess Peach (DS), premier jeu vidéo centré sur le personnage de Peach, Nintendo récidive et s’apprête à sortir un nouveau jeu consacré à la princesse sur Nintendo Switch. Arrivée prévue en 2024, si tout se passe bien. Mais qui est Peach, au fond ?

La princesse Peach fait partie de la licence Mario, éditée par Nintendo. Jusque-là, a priori, on ne vous apprend rien. En tout cas, on l’espère…

Le personnage de Peach apparaît pour la première fois en 1985, dans le jeu Super Mario Bros.

Comme Mario, elle est sortie de l’imagination de Shigeru Miyamoto, LE dessinateur fétiche de Nintendo. Mais le look de Peach a beaucoup évolué depuis sa création en 1985, notamment parce que Miyamoto ne se satisfaisait pas du personnage qu’il avait produit.

Peu après l’avoir créée, il a confié le relooking de la princesse à Kotabe, un autre dessinateur japonais, en lui donnant toutefois quelques desideratas, notamment que la princesse ait des yeux de chat.

Et depuis ce relooking, la princesse n’a pour ainsi dire plus changé de look : visage à la peau claire coiffé de cheveux blonds, robe rose de princesse (la base), et longs gants blancs qui lui sont si caractéristiques. Sans oublier, bien sûr, la jolie couronne dorée, qui deviendra d’ailleurs son insigne dans le jeu.