"La princesse insoumise" : l’histoire oubliée de Gayatri Devi, icône féministe indienne

Dans Déclic, Julie Morelle reçoit Jean-Noël Liaut venu présenter son dernier ouvrage La princesse insoumise. Dans cette biographie, l’auteur retrace l’histoire de Gayatri Devi qui fut la dernière grande princesse indienne et qui a eu une influence considérable sur son pays.

Née au début du 20e siècle, fille et petite-fille de Maharadja et de Maharani et devenue elle-même Maharani de Jaipur, Gayatri Devi a grandi au sein d’une famille progressiste. Eduquée entre l’Inde et l’Angleterre, elle est polyglotte et connaît l’importance de l’éducation pour s’émanciper. Gayatri Devi va lutter toute sa vie pour l’indépendance de sa pensée et va créer une école pour les jeunes filles qui sont encore soumises à la purdah (pratique empêchant les hommes de voir les femmes). Elle s’est aussi présentée en politique et a été élue au parlement indien en 1960.

Passionné par les caractères de femmes intenses, Jen-Noël Liaut s’est intéressé à la princesse indienne suite au constat qu’elle était oubliée malgré sa vie intense et incandescente qu’elle consacrait au service des femmes, des minorités, des enfants et des animaux. "Ce destin méritait d’être partagé" ajoute l’auteur, qui aspire à rendre justice à sa contribution immense.

Féministe et écologiste avant l’heure, Gayatri Devi a marqué d’une empreinte indélébile l’histoire de l’Inde par ses multiples combats.

La Princesse insoumise est disponible aux éditions Allary.