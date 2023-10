La princesse Elisabeth photographiée aux côtés de quatre futurs monarques

A gauche du prince, on retrouve les princesses Estelle de Suède (11 ans) et Ingrid-Alexandra de Norvège (19 ans). A sa droite, deux autres princesses héritières : Catharina-Amalia des Pays-Bas (19 ans) et Élisabeth de Belgique (21 ans). La réception avait lieu au château de Christiansborg à Copenhague.