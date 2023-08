La princesse Elisabeth de Chimay est décédée

On vient d’apprendre le décès de la princesse Elisabeth de Chimay. Très appréciée dans sa région, Elisabeth de Riquet de Caraman s’est éteinte ce mercredi après-midi, dans son château. Elle avait 97 ans.

Dame d’honneur et familière de la reine Fabiola de Belgique, Élisabeth de Chimay s’est investie dans l’entretien du patrimoine immobilier de sa famille et la préservation des archives du château de Chimay. Elle avait aussi écrit plusieurs ouvrages : l’un sur Madame Tallien, qui fut princesse de Chimay (La Princesse des Chimères) et l’autre, une autobiographie (La Fin d’un siècle, souvenirs).