Les primes pour rénover énergiquement son habitation changent en région bruxelloise. À partir de ce premier mars le régime ‘Rénolution’entre en vigueur. Les propriétaires peuvent demander ces primes à un seul et unique intermédiaire : Brussels environnement via le site Renolution. brussels

Des primes proportionnelles au revenu du ménage

Le montant octroyé est proportionnel en fonction du revenu, plus le revenu est faible, plus les primes seront importantes "pour permettre à toutes les bourses de rénover énergétiquement leur propriété".

Par exemple, dans le cas de travaux liés à l’humidité d’un bien, si le revenu du ménage est répertorié dans la troisième catégorie, c’est-à-dire les revenus jugés les plus faibles des problèmes d’humidité : 80% du coût sera couvert par la prime, 50% pour le palier intermédiaire et 30% pour les plus hauts revenus. Dans le cas d’une isolation de toiture, les revenus les plus faibles pourront bénéficier d’une prime de 50% du coût total des travaux, cette prime est minorée à 30% pour les revenus plus élevés.

13 primes fusionnées sous une seule appellation

Sous la marque : "Rénolution". Ces primes concernent toutes les étapes d’une rénovation : les études énergétiques, l’installation du chantier avec les échafaudages, la rénovation et l’isolation de toiture, de façades, de châssis et fenêtres, de sols et planchers ainsi que les problèmes de salubrité, la mise à jour du système de chauffage, de l’électricité et du gaz également, … Ces primes sont cumulables.

Des conseils gratuits avant d’entreprendre

Des visites de conseillers spécialistes en rénovation sont organisées pour accompagner les propriétaires.

"Notre but est de faciliter la rénovation énergétique", entame Ali El Asli architecte chez Homegrade. "Nous avons plusieurs outils en main et nous pouvons aider les particuliers sur plusieurs plans : du point de vue technique, nous pouvons aider à introduire les permis urbanistiques et nous pouvons renseigner les aides financières et les primes", explique le conseiller.

"Je regarde également avec le propriétaire les travaux qui ont déjà été faits, ceux qui n’ont pas été faits, j’analyse avec lui les consommations énergétiques des années précédentes du bien et je les compare à une moyenne bruxelloise. Je regarde aussi le système de chauffage et leurs appareils ménagers qui consomment de l’électricité. J’analyse les endroits où de l’énergie est perdue. En fonction de tout ça, je pose un diagnostic et on dresse une liste des améliorations prioritaires", conclut le conseiller.

Ces visites à domicile peuvent être demandées sur le site de Homegrade. Ce service de visite est gratuit.

Avec le nouveau régime de primes fusionnées en une, opérationnel depuis ce premier mars, la Région veut tripler le nombre de logements rénovés chaque année d’ici 2030.