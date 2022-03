La prestation tout en douceur d'Alice Courtois lors des K.O. de The Voice Belgique fait sensation

Alice Courtois vit à Rixensart et a 24 ans. Après avoir été l'une des candidates de la saison 5 de The Voice Belgique, elle a décidé de retenter sa chance lors de cette saison 10 afin d'aller le plus loin possible. Pour son Blind, Alice a repris "Bitter Sweet Symphony" de The Verve et avait séduit Christophe Willem grâce à sa voix angélique. Lors des K.O., elle s’est attaqué au tube international "Idontwannabeyouanymore" de Billie Eilish. Un titre qui l’inspire beaucoup car elle a souffert de manque de confiance en soi lorsqu’elle était plus jeune. Lors du K.O., elle a su toucher les coachs et raconter la chanson avec émotion. Fera-t-elle partie des candidats qui presteront sur la scène des lives ?