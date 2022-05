La pression des patients covid régresse sensiblement dans les unités de soins intensifs

"Ce n’était plus arrivé depuis plus de deux ans, nous n’avons plus de patients atteints du Covid-19 aux soins intensifs". Ce mardi, les Cliniques Universitaires Saint-Luc ont publié un communiqué empreint d’un certain soulagement ! Symboliquement, c’est évidemment une page qui se tourne. Peu à peu, la routine (si on peut dire) des soins intensifs va reprendre son cours. Et pour le Professeur Pierre-François Laterre, responsable des soins intensifs aux Cliniques Universitaires, c’est évidemment une bonne nouvelle :"Cela va permettre une gestion beaucoup plus facile de l’hôpital, car les cas Covid avaient un effet domino sur des admissions, les gestes techniques, les affectations de personnel, les opérations programmées."